В Запорожской области российский FPV-дрон попал в маршрутку: один человек пострадал

В Запорожской области продолжаются обстрелы, в результате которых страдают гражданские объекты и люди. Утром 17 сентября произошел новый инцидент, в результате которого человек получит ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в сети Telegram.
В селе Приморском Васильевского района Запорожской области в результате удара противника при помощи FPV-дрона по маршрутному автобусу пострадал один человек.
По словам Федорова, пострадавшему немедленно оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Сообщается, что транспортное средство было припаркованным, и в результате удара автобус был поврежден.
Напоминаем, что в ночь с 15 на 16 сентября российские войска массированно обстреляли Запорожье, вызвав пожары, повреждения объектов и ранения среди гражданских. Начиная с 23:09, когда в регионе объявили тревогу, он предупреждал о возможном применении КАБов, а позже — о риске крылатых ракет. Одновременно в области как минимум два раза прозвучали серии взрывов, при этом под ударами оказалась и территория самого города.
Отметим, что команда МАГАТЭ зафиксировала обстрелы вблизи Запорожской атомной электростанции, что вновь подчеркнуло постоянную угрозу ядерной безопасности в условиях военного конфликта в Украине. Согласно отчету МАГАТЭ от 16 сентября, несколько артиллерийских снарядов попали на территорию за пределами АЭС, примерно в 400 метрах от площадки хранения дизельного топлива. После попаданий наблюдатели зафиксировали черный дым в трех точках вокруг станции, что подчеркивает высокую опасность и необходимость строгого контроля ситуации.