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В Запорізькій області росіяни збираються "узаконити" розкрадання корисних копалин, - ЦНС

Новость на русском →
Четвер 27 липня 2023 07:44
В Запорізькій області росіяни збираються "узаконити" розкрадання корисних копалин, - ЦНС Фото: окупанти хочуть узаконити розкрадання корисних копалин в Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни збираються "узаконити" розкрадання корисних копалин на тимчасово окупованих територіях Запорізької області - наразі готується документація для видачі "ліцензій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що курує проєкт Міністерство природних ресурсів та екології РФ, а потім його планують впроваджувати і на інших окупованих територіях.

"Зауважимо, що жодного права на користування земельними ділянками чи тим паче видобуток ресурсів з української землі ніяка російська макулатура не надає, адже вона не визнана у світі", - зазначили в ЦНС.

Також там додали, що кожного "інвестора" з такою "ліцензією" буде офіційно визнано грабіжником і він нестиме покарання відповідно до чинного законодавства України.

Ситуація в Запорізькій області

З початку повномасштабного вторгнення РФ окупувала частину Запорізької області і використовує захоплені міста та села в якості баз. Крім цього, неодноразово фіксувались випадки крадіжки українського майна, наприклад, днями повідомлялось, що вони вивезли зерно з місцевого агропідприємства до РФ.

Останніми тижнями ЗСУ поступово просуваються в області, деокуповуючи населені пункти. Сьогодні аналітики Інституту вивчення війни заявили, що саме на Запоріжжі минулої доби відбулась "значна операція" з великою кількістю техніки.

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