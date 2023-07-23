ua ru
Нд, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вивозять вагонами зерно з Запорізької області, - Генштаб

Новость на русском →
Неділя 23 липня 2023 20:46
Окупанти вивозять вагонами зерно з Запорізької області, - Генштаб Фото: Окупанти вивозять вагонами зерно з Запорізької області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Так, в населеному пункті Пришиб Запорізької області вивозять українське зерно з території місцевого агропідприємства.

Зокрема, окупанти використовують дизельні локомотиви, за допомогою яких вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур.

Росія незаконно вивозить українське зерно з окупованих територій

Російські війська, а також пов'язані з ними ділки крадуть агропродукцію на тимчасово окупованих територіях України.

Лише минулого року Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.

Розслідуючи злочини, СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запорожская область Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу
Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста