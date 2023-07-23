Окупанти вивозять вагонами зерно з Запорізької області, - Генштаб
Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Так, в населеному пункті Пришиб Запорізької області вивозять українське зерно з території місцевого агропідприємства.
Зокрема, окупанти використовують дизельні локомотиви, за допомогою яких вивозять велику кількість вантажних вагонів з різними типами зернових культур.
Росія незаконно вивозить українське зерно з окупованих територій
Російські війська, а також пов'язані з ними ділки крадуть агропродукцію на тимчасово окупованих територіях України.
Лише минулого року Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, а виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.
Розслідуючи злочини, СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.
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