В Запорожской области россияне попали в газораспределительный пункт
В ночь на 30 ноября россияне обстреляли Запорожскую область. В результате без газа осталось три улицы одного из населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Запорожской области Александра Старуха.
"Этой ночью российские чудовища снова ударили по мирным землям нашей области. В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар", - заявил он.
Пожар быстро был ликвидирован, пострадавших среди населения и персонала нет. Без газа осталось три улицы населенного пункта.
Напомним, 17 ноября ночью россияне нанесли ракетный удар по Вольнянской Запорожской области. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения, в том числе - был разрушен двухэтажный жилой дом.
Добавим, что на следующий день россияне терроризировали мирное население Запорожской области. Враг ударил с С-300 по селу Заречное.