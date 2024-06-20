У Запорізькій області пролунав вибух, - ОВА

Нагадаємо, що в ніч з 19 на 20 червня в більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. Також Російська Федерація запустила по території України ударні БпЛА.

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