В Запорожской области прозвучал взрыв, - ОВА

Напомним, что в ночь с 19 на 20 июня в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Также Российская Федерация запустила по территории Украины ударные БПЛА.

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