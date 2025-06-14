У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти в п'ятницю, 13 червня, ввечері запустили по Україні ударні дрони.

Станом на зараз їх, окрім Запорізької, фіксують ще в кількох областях, зокрема Донецькій, Харківській та Дніпропетровській.

Окупанти найчастіше атакують дронами цивільну інфраструктуру, що призводить до поранених і загиблих серед мирного населення.

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