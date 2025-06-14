UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Ілюстративне фото: на Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в ніч на суботу, 14 червня, запустили дрони по Запорізькій області. Там пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Вибухи в Запорізькій області. До відбою залишайтеся в безпечних місцях", - написав він.

За словами Федорова, у Запорізькій області працює ППО.

Водночас Повітряні сили зазначили, що для Запоріжжя є загроза застосування ударних дронів. У Запорізькій області фіксують "Шахеди", вони летять у бік заходу та сходу.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти в п'ятницю, 13 червня, ввечері запустили по Україні ударні дрони.

Станом на зараз їх, окрім Запорізької, фіксують ще в кількох областях, зокрема Донецькій, Харківській та Дніпропетровській.

Окупанти найчастіше атакують дронами цивільну інфраструктуру, що призводить до поранених і загиблих серед мирного населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька областьВійна в УкраїніВибухиАтака дронів