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В Запорожской области прозвучали взрывы на фоне атаки дронов

Иллюстративное фото: в Запорожской области прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в ночь на субботу, 14 июня, запустили дроны по Запорожской области. Там прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он. 

По словам Федорова, в Запорожской области работает ПВО. 

В то же время Воздушные силы отметили, что для Запорожья есть угроза применения ударных дронов. В Запорожской области фиксируют "Шахеды", они летят в сторону запада и востока. 

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты в пятницу, 13 июня, вечером запустили по Украине ударные дроны.

По состоянию на сейчас их, помимо Запорожской, фиксируют еще в нескольких областях, в том числе Донецкой, Харьковской и Днепропетровской.

Оккупанты чаще всего атакуют дронами гражданскую инфраструктуру, что приводит к раненым и погибшим среди мирного населения.

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Запорожская областьВойна в УкраинеВзрывыАтака дронов