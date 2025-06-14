В Запорожской области прозвучали взрывы на фоне атаки дронов

Российские оккупанты в ночь на субботу, 14 июня, запустили дроны по Запорожской области. Там прозвучали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он.
По словам Федорова, в Запорожской области работает ПВО.
В то же время Воздушные силы отметили, что для Запорожья есть угроза применения ударных дронов. В Запорожской области фиксируют "Шахеды", они летят в сторону запада и востока.
Напомним, российские оккупанты в пятницу, 13 июня, вечером запустили по Украине ударные дроны.
По состоянию на сейчас их, помимо Запорожской, фиксируют еще в нескольких областях, в том числе Донецкой, Харьковской и Днепропетровской.
Оккупанты чаще всего атакуют дронами гражданскую инфраструктуру, что приводит к раненым и погибшим среди мирного населения.
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