В Запорожской области прозвучали взрывы на фоне атаки дронов

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты в пятницу, 13 июня, вечером запустили по Украине ударные дроны.

По состоянию на сейчас их, помимо Запорожской, фиксируют еще в нескольких областях, в том числе Донецкой, Харьковской и Днепропетровской.

Оккупанты чаще всего атакуют дронами гражданскую инфраструктуру, что приводит к раненым и погибшим среди мирного населения.

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