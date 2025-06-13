Росія запустила по Україні "Шахеди": де загроза ударів
Росія ввечері, 13 червня, запустила в бік України чергову партію ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 22:57, українців попередили, що ударні дрони росіян тримають курс за двома напрямками.
"Шахеди" на сході Чернігівської області курсом на південь. "Шахеди" в Сумській області курсом на схід", - попередили українців.
Також зазначено, що в Сумському та Харківському районі фіксується робота розвідувальних дронів ворога.
Аналогічна ситуація спостерігається в Запорізькій області. Громадян закликали в разі повітряної тривоги вирушати в укриття.
Атака "Шахедів" 12 червня на Україну
У ніч на 13 червня росіяни запустили по Україні ударні дрони типу "Шахед". Рух дронів було зафіксовано вперше о 22:42 з Херсонської області.
Уночі в Харкові через атаку дронів прогриміли вибухи. Один з ударів припав на подвір'я школи, внаслідок чого вибило вікна.
Примітно, що в ніч на 11 червня Росія атакувала місто відразу 15 "Шахедами". Попадання було зафіксовано в 11 локаціях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.