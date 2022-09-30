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У Запорізькій області призупинили виїзд на окуповану територію

Фото: У Запорізькій області призупинили виїзд на окуповану територію (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Запоріжжі припинили виїзд на окуповану територію регіону на невизначений період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

"Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя припинено на невизначений термін", - написав він.

Він додав, що виїзд зупинено через обстріл цивільної колони у Запоріжжі.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.

За словами губернатора Запорізької області люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

За останніми даними, в результаті обстрілу загинули 25 людей , ще близько 50 отримали поранення. Серед постраждалих – діти.

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ЗапоріжжяВійна Росії проти України