У Запорізькій області призупинили виїзд на окуповану територію

На Запоріжжі припинили виїзд на окуповану територію регіону на невизначений період.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .
"Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя припинено на невизначений термін", - написав він.
Він додав, що виїзд зупинено через обстріл цивільної колони у Запоріжжі.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.
За словами губернатора Запорізької області люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.
За останніми даними, в результаті обстрілу загинули 25 людей , ще близько 50 отримали поранення. Серед постраждалих – діти.
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