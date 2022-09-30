В Запорожской области приостановили выезд на оккупированную территорию

"Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок", - написал он.

Он добавил, что выезд остановлен из-за обстрела гражданской колонны в Запорожье.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.

По словам, губернатора Запорожской области, люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию к родственникам.

По последним данным, в результате обстрела погибли 25 человек, еще около 50 получили ранения. Среди пострадавших - дети.

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