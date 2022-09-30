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Удар по цивільній колоні у Запоріжжі: кількість загиблих та постраждалих різко зросла

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Запоріжжя, П'ятниця 30 вересня 2022 11:42
Удар по цивільній колоні у Запоріжжі: кількість загиблих та постраждалих різко зросла Фото: внаслідок обстрілу цивільної колони загинули 25 людей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість загиблих внаслідок обстрілу колони з цивільними у Запоріжжі зросла до 25 осіб. При цьому дістали поранення близько 50 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Facebook.

За даними слідства, сьогодні близько 7:30 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок чого було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону з мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку.

За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 25 осіб. Також близько 50 дістали поранення, серед них - діти.

При цьому Запорізька обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя.

За словами губернатора Запорізької області, люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію до родичів.

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