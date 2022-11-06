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У Запорізькій області повідомили про вибухи

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Запорізька область, Неділя 06 листопада 2022 12:45
У Запорізькій області повідомили про вибухи Фото: в Запорізькій області повідомили про вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Запоріжжі та області місцеві жителі повідомляють про вибухи. В регіоні в цей момент була повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Запоріжжя. Інфо".

"В деяких районах Запоріжжя чути здалека звуки вибухів. Будьте у безпечному місці, будь ласка!...Вільнянськ чує вибухи", - йдеться в повідомленні.

Оновлено о 13:30

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти випустили дві ракети. На щастя, ніхто не постраждав.

"Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Нещодавно дві ракети, ймовірно, Х-31 вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини. Цивільна інфраструктура не постраждала. Всі люди цілі", - пояснив Старух.

Фото: російські ракети вибухнули у Запорізькій області (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Внаслідок чого було зруйновано будівлю, одна людина загинула.

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Запоріжжя Вибух
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