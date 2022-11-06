У Запорізькій області повідомили про вибухи
У Запоріжжі та області місцеві жителі повідомляють про вибухи. В регіоні в цей момент була повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Запоріжжя. Інфо".
"В деяких районах Запоріжжя чути здалека звуки вибухів. Будьте у безпечному місці, будь ласка!...Вільнянськ чує вибухи", - йдеться в повідомленні.
Оновлено о 13:30
Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти випустили дві ракети. На щастя, ніхто не постраждав.
"Ворог продовжує гатити по наших мирних громадах. Нещодавно дві ракети, ймовірно, Х-31 вибухнули поблизу одного з населених пунктів Вільнянщини. Цивільна інфраструктура не постраждала. Всі люди цілі", - пояснив Старух.
Фото: російські ракети вибухнули у Запорізькій області (t.me/starukhofficial)
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Внаслідок чого було зруйновано будівлю, одна людина загинула.
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