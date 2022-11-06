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В Запорожской области сообщили о взрывах

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Запорожская область, Воскресенье 06 ноября 2022 12:45
В Запорожской области сообщили о взрывах Фото: в Запорожской области сообщили о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожье и области местные жители сообщают о взрывах. В регионе в этот момент была воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Запорожье. Инфо".

"В некоторых районах Запорожья слышны издали звуки взрывов. Будьте в безопасном месте, пожалуйста!... Вольнянск слышит взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Запорожья. В результате чего было разрушено здание, один человек погиб.

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