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У Запорізькій області п’ять поліцейських перейшли на "службу" до РФ. Їм оголосили підозри

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

П'ять колишніх поліцейських із ГУНП в Запорізькій області перейшли на "службу" до РФ. Правоохоронці оголосили їм підозри у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Навесні 2022 року поліцейські структурних підрозділів Василівського, Мелітопольського районних управлінь поліції та ГУ Нацполіції в Запорізькій області залишились на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони зрадили присязі та перейшли на бік ворога. Троє підозрюваних добровільно розпочали "службу" в підпорядкованому окупаційній адміністрації органі - так званій "народній міліції м. Кам’янка-Дніпровська".

"Ще один вступив до лав так званої "народної міліції м. Дніпрорудне". Інший обійняв "посаду" в окупаційному правоохоронному органі м. Василівки", - пояснили в прокуратурі.

Працюючи на ворога, вони виконують вказівки та розпорядження "керівників" окупаційної адміністрації РФ, забезпечують інформацією про персональні дані своїх 'колег". Також підозрювані здійснюють "патрулювання". Наразі всіх підозрюваних звільнено з органів Нацполіції України. Колишнім працівникам правоохоронного органу повідомлено про підозру у державній зраді.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру колишньому беркутівцю з Криму, який організував російську агентурну мережу у п’яти регіонах України.

Служба безпеки України повідомила про підозру окупаційному "директору" Запорізької АЕС Олегу Романенку, який від’єднав станцію від енергосистеми України.

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