СБУ повідомила про підозру екс-беркутівцю, який організував мережу агентів РФ в 5 регіонах
СБУ повідомила про підозру колишньому беркутівцю з Криму, який організував російську агентурну мережу у п’яти регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки встановила особу керівника агентурної групи ФСБ, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають у відомстві, ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" - Валерій Астахов.
Що відомо про Астахова
Після окупації Криму він перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою "Євпаторійська рота народного ополчення".
На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для розвідувально-підривної діяльності проти України.
Що відомо про агентурну мережу Астахова
До її складу зрадник дистанційно залучив декілька десятків мешканців південних і східних регіонів, у тому числі з Бахмута. Зокрема, за даними Офісу генпрокурора, агентурна мережа діяла в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях.
"До цієї мережі підозрюваний залучив низку жителів регіонів, де проходять бойові дії. Агенти надавали відомості про місця зосередження військової техніки та особового складу ЗСУ", - розповіли в Офісі.
Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через Telegram у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів.
Колишній беркутівець передавав ці дані своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму.
Вони потрібні були окупантам для наведення і коригування ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.
Де зараз Астахов?
Наразі він переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських "кураторів" до відповідальності.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Астахову про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Нагадаємо, що під час спецоперації у Бахмуті в кінці літа 2022 року контррозвідка СБУ затримала одного з активних учасників ворожої агентури з оперативним псевдонімом "Сєдой".
Як повідомлялось, в Україні ще вісім окупантів відправили до тюрми за тероризм та держзраду. Обвинувачені воювали проти ЗСУ під Бахмутом та допомагали РФ у Херсоні.
.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.