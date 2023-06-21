UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Запорізькій області окупанти змушують дітей писати листи росіянам, - ЦНС

Фото: В Запорізькій області РФ змушує дітей писати листи загарбникам на фронт (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна адміністрація через підконтрольних вчителів змушує дітей писати листи загарбникам на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Такі випадки фіксувались в пришкільних таборах в Бердянську та Мелітополі. Зазначається, що діти це робили під запис пропагандистів, а самі листи переписувались під диктування російських вчителів, яких завезли в регіон.

Спротив також вказує, що росіяни перетворили школи на ТОТ в пропагандистські осередки й штрафують батьків, які не віддають дітей до цих "шкіл", а також погрожують їм позбавленням батьківських прав.

"В самих школах створені "молодіжні" та мілітаристичні рухи, вступ до яких фактично примусовий. Така політика направлена на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду", - зазначили в ЦНС.

Ситуація в Запорізькій області

З початком повномасштабного вторгнення РФ окупувала частину Запорізької області, з тих пір над населенням вчиняються репресії, крім того окупанти змушують місцевих жителів отримувати паспорти РФ.

Наприклад, в Покровському обласні інженерні підрозділи росіян мінують приватні земельні ділянки місцевих жителів, які відмовились отримувати російський паспорт.

Крім цього, вчора повідомлялось, що в Запорізькій області посилили фільтраційні заходи. Загарбники ретельно перевіряють речі та документи місцевих жителів, а також відбирають відбитки пальців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьокупанти