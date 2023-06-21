В Запорізькій області окупанти змушують дітей писати листи росіянам, - ЦНС

Такі випадки фіксувались в пришкільних таборах в Бердянську та Мелітополі. Зазначається, що діти це робили під запис пропагандистів, а самі листи переписувались під диктування російських вчителів, яких завезли в регіон.

Спротив також вказує, що росіяни перетворили школи на ТОТ в пропагандистські осередки й штрафують батьків, які не віддають дітей до цих "шкіл", а також погрожують їм позбавленням батьківських прав.

"В самих школах створені "молодіжні" та мілітаристичні рухи, вступ до яких фактично примусовий. Така політика направлена на знищення самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду", - зазначили в ЦНС.

Ситуація в Запорізькій області

З початком повномасштабного вторгнення РФ окупувала частину Запорізької області, з тих пір над населенням вчиняються репресії, крім того окупанти змушують місцевих жителів отримувати паспорти РФ.

Наприклад, в Покровському обласні інженерні підрозділи росіян мінують приватні земельні ділянки місцевих жителів, які відмовились отримувати російський паспорт.

Крім цього, вчора повідомлялось, що в Запорізькій області посилили фільтраційні заходи. Загарбники ретельно перевіряють речі та документи місцевих жителів, а також відбирають відбитки пальців.

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