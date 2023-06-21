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В Запорожской области оккупанты заставляют детей писать письма россиянам, - ЦНС

Фото: В Запорожской области РФ заставляет детей писать письма захватчикам на фронт (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупационная администрация через подконтрольных учителей заставляет детей писать письма захватчикам на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Такие случаи фиксировались в пришкольных лагерях в Бердянске и в Мелитополе. Дети это делали под запись пропагандистов, а сами письма переписывались под диктовку российских учителей, которых завезли в регион.

Сопротивление также указывает, что россияне превратили школы на ВОТ в пропагандистские ячейки и штрафуют родителей, которые не отдают детей в эти "школы", а также угрожают им лишением родительских прав.

"В самих школах созданы "молодежные" и милитаристические движения, вступление в которые фактически принудительное. Такая политика направлена на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев, что является признаком геноцида", - отметили в ЦНС.

Ситуация в Запорожской области

С началом полномасштабного вторжения РФ оккупировала часть Запорожской области, с тех пор над населением совершаются репрессии, кроме того оккупанты заставляют местных жителей получать паспорта РФ.

Например, в Покровском областные инженерные подразделения россиян пройдут частные земельные участки местных жителей, отказавшихся получать российский паспорт.

Кроме того, вчера сообщалось, что в Запорожской области ужесточили фильтрационные мероприятия. Захватчики тщательно проверяют вещи и документы местных жителей, а также отбирают отпечатки пальцев.

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