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У Запорізькій області окупанти вивозять майно із захоплених шкіл, - ЦНС

Фото: у Запорізькій області окупанти вивозять майно із захоплених шкіл (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники "евакуюють" майно навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, в рамках так званої "евакуації" окупанти вивозять російські підручники та інше майно зі шкіл на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

До того ж колаборанти влаштували останній дзвінок в школах ще на початку травня, щоб швидше завершити навчальний рік і отримати можливість "евакуюватися" на територію РФ самим.

Водночас загарбники продовжують знищувати українські книжки на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти оголосили масову "евакуацію" в Запорізькій області, проте місцеві не охоче погоджуються покидати свої домівки. При цьому колаборанти та ставленики загарбників раді тікати до Криму чи в Росію.

Чи справді окупанти вже готуються відступати з півдня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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