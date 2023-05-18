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В Запорожской области оккупанты вывозят имущество из захваченных школ, - ЦНС

Фото: в Запорожской области оккупанты вывозят имущество из захваченных школ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики "эвакуируют" имущество учебных заведений на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, в рамках так называемой "эвакуации" оккупанты вывозят российские учебники и другое имущество из школ на временно оккупированных территориях Запорожской области.

К тому же коллаборанты устроили последний звонок в школах еще в начале мая, чтобы поскорее завершить учебный год и получить возможность "эвакуироваться" на территорию РФ самим.

В то же время, захватчики продолжают уничтожать украинские книги на оккупированных территориях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты объявили массовую "эвакуацию" в Запорожской области, однако местные не охотно соглашаются покидать свои дома. При этом коллаборанты и ставленники захватчиков рады бежать в Крым или в Россию.

Действительно ли оккупанты уже готовятся отступать с юга - читайте в материале РБК-Украина.

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