В Запорізькій області окупанти теж вимагають "референдум" по приєднанню до РФ

Окупанти в Запорізькій області також захотіли проведення псевдореферендуму по приєднанню до Росії. Так зване "звернення" було направлене гауляйтеру Євгену Балицькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання "ТАСС".

Вказано, що створений окупантами "громадський з'їзд" Запорізької області закликав встановлену військами РФ самопроголошену "владу" на тимчасово окупованих територіях області "провести референдум про приєднання до Росії".

"Ми, учасники громадського з'їзду громадян Запорізької області, звертаємось до керівника ВДА Євгена Балицького з вимогою негайно організувати проведення референдуму з питання входження нашого регіону до складу РФ", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що звернення окупантів щодо проведення "референдумів" вже лунало на територіях так званих "ЛНР", "ДНР" (де навіть обрали дати).

Також зі схожою заявою виступили окупанти і в Херсонській області.

Тим часом у Офісі президента України заявляють, що це є проявом страху росіян і провокацією та обіцяють "вирішити російське питання".

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