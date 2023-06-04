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В Запорізькій області окупанти шантажують інсулінозалежних людей, - ЦНС

Фото: в Запорізькій області окупанти шантажують інсулінозалежних людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни відмовляють у інсуліні хворим на цукровий діабет, якщо у них немає паспорта РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Таким чином, за словами ЦНС, росіяни намагаються змусити мешканців ТОТ отримувати російські паспорти.

"На тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російських паспортів. Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей", - написали в ЦНС.

Ситуація в Запорізькій області

На початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили велику частину Запорізької області, проте ЗСУ не дали їм захопити Запоріжжя. Там досі продовжуютья регулярні бої.

Зазначимо, що також в області часто атакують склади і місця скупчення противника, а партизани знищують колаборантів на місцях. Так, 2 червня, в окупованій Михайлівці підірвали автомобіль з колаборантами.

Також нещодавно окупаційний глава області Євген Балицький оголосив так звану "евакуацію" населення з деяких районів.

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Запорожская областьВійна Росії проти України