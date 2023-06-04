В Запорожской области оккупанты шантажируют инсулинозависимых людей, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне отказывают в инсулине больным сахарным диабетом, если у них нет паспорта РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Таким образом, по словам ЦНС, россияне пытаются заставить жителей ВОТ получать российские паспорта.
"На временно оккупированных территориях Запорожской области больные сахарным диабетом не могут получить инсулин, если у них нет российских паспортов. Инсулин не выдают даже гражданам Украины, которые берут его для своих детей", - написали в ЦНС.
В начале полномасштабного вторжения россияне захватили большую часть Запорожской области, однако ВСУ не дали им захватить Запорожье. Там все еще продолжаются регулярные бои.
Отметим, что также в области часто атакуют составы и места скопления противника, а партизаны уничтожают коллаборантов на местах. Так, 2 июня в оккупированной Михайловке взорвали автомобиль с коллаборантами.
Также недавно оккупационный глава области Евгений Балицкий объявил так называемую эвакуацию населения из некоторых районов.
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