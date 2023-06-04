В Запорожской области оккупанты шантажируют инсулинозависимых людей, - ЦНС

Таким образом, по словам ЦНС, россияне пытаются заставить жителей ВОТ получать российские паспорта.

"На временно оккупированных территориях Запорожской области больные сахарным диабетом не могут получить инсулин, если у них нет российских паспортов. Инсулин не выдают даже гражданам Украины, которые берут его для своих детей", - написали в ЦНС.

Ситуация в Запорожской области

В начале полномасштабного вторжения россияне захватили большую часть Запорожской области, однако ВСУ не дали им захватить Запорожье. Там все еще продолжаются регулярные бои.

Отметим, что также в области часто атакуют составы и места скопления противника, а партизаны уничтожают коллаборантов на местах. Так, 2 июня в оккупированной Михайловке взорвали автомобиль с коллаборантами.

Также недавно оккупационный глава области Евгений Балицкий объявил так называемую эвакуацию населения из некоторых районов.

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