UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими від ракетного удару Росії

Фото: у Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими від ракетного удару Росії (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 30 вересня, російські військові підступно обстріляли цивільну колону, яка стояла в черзі на виїзді із Запоріжжя. В області оголошено день жалоби за загиблими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Запорізької ОВА.

"Сьогодні у пам'ять про загиблих мирних з гуманітарної колони у Запорізькій області приспущено Державні Прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах та організаціях, скасовано розважально-концертні заходи, внесено відповідні зміни до програм місцевих теле- та радіопередач", - пише пресслужба ОВА.

Зазначається, що вчора внаслідок терористичного ракетного удару по цивільній колоні:

  • загинули 30 мирних людей;
  • 88 отримали поранення;
  • загинули двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик;
  • 3-річна дівчинка отримала поранення.

"З метою вшанування пам’яті невинно загиблих цивільних осіб, відповідно до розпорядження голови Запорізької ОВА Олександра Старуха 1 жовтня оголошено днем жалоби в Запорізькій області", - додає пресслужба ОВА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьРосійська Федерація