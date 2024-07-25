У Запорізькій області налічується близько 90 тисяч росіян, але загрози немає, - ОСУВ "Таврія"

Варто додати, що вчора, 24 липня, Лиховій заявив, що в самій Запорізькій області, чисельність росіян становить близько 90 тисяч. Зокрема спостерігається приріст цієї чисельності. Як він пояснив, за останні три тижні додалось ще дві тисячі окупантів.

Коментуючи вищезгадану цифру, речник "Таврії" додав, що величини є відносними, у зв'язку з чим особливих приводів для занепокоєння немає.

"Якщо поділити різні напрямки, очевидно, що 90 тисяч у Запорізькій області, в зоні, та, що стосується нашого ОСУВ, це цифра, яка не дає особливих приводів для занепокоєння. Мова йде про усю оперативну глибину російської оборони в регіоні, де у них є свої фортифікації, окуповані міста та порти", - зауважив він.

За словами Лиховія, ознак формування наступального угруповування росіян в Запорізькій області немає, втім невеликі рухи все ж відстежуються. Мова йде, ймовірно, про ротацію особового складу.

"Йде ротація особового складу, йде заміна і, як сказав головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський, якщо росіяни наступатимуть на Запорізькому напрямку - вони отримають гідну відсіч. Втім, поки що передумов для цього не бачимо", - додав Лихвовій.

Ситуація на фронті

Як розповідав Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби, 24 липня, на лінії фронту зафіксовано 149 бойових зіткнень. Найбільше боїв, як й минулі рази, відбулось на Покровському напрямку.

Також за останню добу було ліквідовано ще 1230 одиниць живої сили ворога. Зокрема Сили оборони знищили: