ua en ru
Пт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Запорізькій області ГУР знищило російську РЛС "Гармонь" разом з окупантами

П'ятниця 24 січня 2025 08:55
UA EN RU
У Запорізькій області ГУР знищило російську РЛС "Гармонь" разом з окупантами Ілюстративне фото: ГУР знищило російську РЛС "Гармонь" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські розвідники виявили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Як розповіли у ГУР, через погодні умови перша спроба ураження ворожого радара не виявилась руйнівною.

Однак росіяни почули вибух і вирішили евакуювати обладнання.

"Склали РЛС, завантажили в машину, і вже сідали їхати, але прилетіло знову", - сказано у повідомленні.

В результаті удару було знищено і РЛС "Гармонь", а також військових, які обслуговували техніку та автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки РФ.

Ситуація у Запорізькій області

У другій половині минулого року з'явилась інформація про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. Тоді ж повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.

Однак у Силах оборони заявили, що російські окупанти активізувалися у Запорізькій області. Однак, за словами військових, у ворога недостатньо сил для великого наступу.

За даними джерел РБК-Україна, початок операції окупантів у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні Запорізька область
NEWS
Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ