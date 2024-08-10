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У Запорізькій області через падіння уламків дрону знеструмлено підстанцію

Фото: у Запорізькій області через падіння уламків дрону знеструмлено підстанцію (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Запорізькій області через падіння уламків дрону знеструмлено підстанцію. Фіксуються і відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"У Запорізькій області на одній із підстанцій після обстрілу виявлено уламки дрона. Знеструмлено підстанцію та побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок бойових дій знеструмлювались високовольтні підстанції, побутові споживачі, а також залізниця у Донецькій області.

"Порушень руху потягів не було. Живлення для всіх споживачів відновлено", - додали в Міненерго.

Ситуація зі світлом в Україні

10 серпня відключень світла в Україні не заплановано. Енергетики відновили електропостачання для 4713 споживачів, знеструмлених через бойові дії.

Водночас енергетики просять українців раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, особливо у "пікові" години - з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. Це допомагає стабільній роботі енергосистеми.

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