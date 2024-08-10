В Запорожской области из-за падения обломков дрона обесточена подстанция. Фиксируются и отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
"В Запорожской области на одной из подстанций после обстрела обнаружены обломки дрона. Обесточена подстанция и бытовые потребители", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате боевых действий обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога в Донецкой области.
"Нарушений движения поездов не было. Питание для всех потребителей возобновлено", - добавили в Минэнерго.
10 августа отключения света в Украине не запланированы. Энергетики возобновили электроснабжение для 4713 потребителей, обесточенных из-за боевых действий.
В то же время энергетики просят украинцев рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в "пиковые" часы - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это помогает стабильной работе энергосистемы.
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