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В Запорожской области из-за падения обломков дрона обесточена подстанция

Фото: в Запорожской области из-за падения обломков дрона обесточена подстанция (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожской области из-за падения обломков дрона обесточена подстанция. Фиксируются и отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"В Запорожской области на одной из подстанций после обстрела обнаружены обломки дрона. Обесточена подстанция и бытовые потребители", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате боевых действий обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога в Донецкой области.

"Нарушений движения поездов не было. Питание для всех потребителей возобновлено", - добавили в Минэнерго.

Ситуация со светом в Украине

10 августа отключения света в Украине не запланированы. Энергетики возобновили электроснабжение для 4713 потребителей, обесточенных из-за боевых действий.

В то же время энергетики просят украинцев рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в "пиковые" часы - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это помогает стабильной работе энергосистемы.

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