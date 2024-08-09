ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В "Укренерго" розкрили прогноз щодо графіків на завтра: чи будуть відключати світло

Україна, П'ятниця 09 серпня 2024 16:54
UA EN RU
В "Укренерго" розкрили прогноз щодо графіків на завтра: чи будуть відключати світло Фото: в Україні завтра не відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні в суботу, 10 серпня, енергетики не будуть відключати світло у рамках графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 10 серпня, відключення не застосовуватимуться", - сказано в повідомленні "Укренерго".

У компанії додали, що якщо обмеження все ж таки вирішать застосувати, то повідомлять про таку інформацію додатково.

Також українців вкотре закликали користуватися електроприладами з великим споживанням у період з 11:00 до 15:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні не застосовуються графіки відключень світла. Винятком став лише четвер, коли на кілька годин задіяли обмеження для бізнесу та промисловості.

Причиною часткового повернення графіків, зокрема, стало зростання споживання електроенергії через спеку, яка спостерігалася у східних та південних регіонах України.

Для населення графіки востаннє застосовували 29 липня. Більш детально про те, чому в Україні перестали діяти обмеження електропостачання, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Електроенергія Відключеня світла Вимкнення світла Графік відключення світла
NEWS
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців