В Запорізькій області будують відразу 6 підземних шкіл

"Будуємо майбутнє: зведення підземних шкіл продовжуємо без вихідних. Особливо вдячний будівельникам Запорізької області, які зводять підземні школи для наших дітей. Об’єкти надскладні, а терміни стислі", - повідомив глава ОВА,

Він зауважив, що наразі в області одночасно будується 6 підземних шкіл. Деякі з них вже на стадії високої готовності, інші - на початкових етапах.

Федоров заявив, що перші школи можуть відкрити вже в жовтні цього року. Глава ОВА зауважив, що школи будуються не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах, зокрема в:

Кушугумській,

Широківській,

Біленьківській.

"Безпечні школи - це пріоритет, який маємо виконати для наших мешканців до кінця року. Ця робота є частиною державної програми повернення дітей до очного навчання", - підсумував Федоров.