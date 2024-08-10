RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожской области строят сразу 6 подземных школ

Фото: глава ОВА Запорожской области Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Запорожской области идут работы над строительством сразу шести подземных школ. Строители работают без выходных, чтобы уложиться в сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Строим будущее: возведение подземных школ продолжаем без выходных. Особенно благодарен строителям Запорожской области, которые возводят подземные школы для наших детей. Объекты сверхсложные, а сроки сжатые", - сообщил глава ОВА,

Он отметил, что сейчас в области одновременно строится 6 подземных школ. Некоторые из них уже на стадии высокой готовности, другие - на начальных этапах.

Федоров заявил, что первые школы могут открыть уже в октябре этого года. Глава ОВА отметил, что школы строятся не только в Запорожье, но и в сельских общинах, в частности в:

  • Кушугумской,
  • Широковской,
  • Беленьковской.

"Безопасные школы - это приоритет, который должны выполнить для наших жителей до конца года. Эта работа является частью государственной программы возвращения детей к очному обучению", - подытожил Федоров.

 

Напомним, мы сообщали, что в Запорожской области построят подземные школы. Всего в регионе может появиться десять подобных образовательных учреждений.

РБК-Украина также сообщало, что Литва построит в Украине подземные школы с укрытиями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в УкраинеВойна России против Украины