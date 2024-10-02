У Запорізькій області аграрій на полі знайшов авіабомбу вагою півтони (відео)

У Запорізькій області аграрій на полі знайшов фугасну авіабомбу. Її вага 500 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"На Запоріжжі місцевий аграрій знайшов на своєму полі п'ятисоткілограмову фугасну авіаційну бомбу ФАБ-500", - йдеться у повідомленні.



Чоловік одразу викликав саперів ДСНС, які за допомогою спецтехніки вилучили й транспортували вибухонебезпечний предмет до спеціально підготовленого місця та знищили. Що таке ФАБи? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною вражаючою дією яких є дія фугаса. Вони мають найбільш потужну і універсальну вражаючу дію серед авіабомб основного призначення. Маса вибухової речовини в бомбі приблизно становить 50%, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в грунт або в перешкоди типу міжповерхових перекриттів будинків і споруд.