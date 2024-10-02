В Запорожской области аграрий на поле нашел авиабомбу весом полтонны (видео)

В Запорожской области аграрий на поле нашел фугасную авиабомбу. Ее вес 500 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают наиболее мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса взрывчатого вещества в бомбе примерно составляет 50%, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или в препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений.

Мужчина сразу вызвал саперов ГСЧС, которые с помощью спецтехники изъяли и транспортировали взрывоопасный предмет в специально подготовленное место и уничтожили.

"В Запорожской области местный аграрий нашел на своем поле пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500", – говорится в сообщении.

Использование РФ авиабомб во время ударов по Украине

В последнее время россияне довольно часто использует авиабомбы для ударов по Украине. Например, под их ударами находятся Харьков, Сумы, Донецкая область.

В частности, еще в июле сообщалось, что российские войска начали бить по Харькову корректируемыми авиабомбами на базе ФАБ-500. Причем, как показывают обломки, применялась довольно редкая версия ФАБ-500Т, которая является термостойкой и может лететь дальше, чем стандартная.

А 26 сентября в Сумах была обнаружена российская управляемая авиационная бомба ФАБ-500. Она не сдетонировала при падении.

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