На Запорізькій АЕС відновили живлення з основної лінії, - Котін

"Зараз живлення на станції поновлено і на сьогодні вона живиться від двох ліній, одна 750 кВ, інша 330 кВ", - йдеться у заяві.

За його словами, після втрати живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі 4 липня о 01:21, тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перейшла в режим часткового блекауту, поки не було заживлено з резервної лінії усі енергоблоки.

ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена - ще чотири місяці тому.

Ситуація на ЗАЕС

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються вчинити теракт на Запорізькій АЕС із подальшим викидом радіації. При цьому раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції.

Після цього у розвідці заявили, що росіяни зменшують присутність на станції. персоналу, що залишився, наказали звинувачувати Україну у разі аварійної ситуації.

Сьогодні Буданов сказав, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.