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На Запорожской АЭС восстановили питание с основной линии, - Котин

Фото: Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин (energoatom com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Питание по основной линии 750 кВ на Запорожской атомной электростанции удалось восстановить. До этого она была в режиме частичного блекаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина.

"Сейчас питание на станции восстановлено и на сегодня она питается от двух линий, одна 750 кВ, другая 330 кВ", - говорится в заявлении.

По его словам, после потери питания с основной внешней линии электропередачи 4 июля в 01:21, временно оккупированная Запорожская атомная электростанция перешла в режим частичного блэкаута, пока не было запитано с резервной линии все энергоблоки.

ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, которая была отремонтирована и снова подключена к станции только 1 июля, а поврежденная - еще четыре месяца назад.

Ситуация на ЗАЭС

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации. При этом ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали пруд-охладитель на станции.

После этого в разведке заявили, что россияне уменьшают присутствие на станции. Оставшемуся персоналу приказали обвинять Украину в случае аварийной ситуации.

Сегодня Буданов сказал, что угроза искусственной техногенной катастрофы на оккупированной Запорожской АЭС начинает спадать.

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