На Запорізькій АЕС відбулась ротація експертів МАГАТЕ, - Гроссі

У четвер, 2 березня, відбулась ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, які розміщувались на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

"Раді повідомити про успішне завершення ротації експертів, що давно відкладалася", - йдеться у повідомленні.

Гроссі зазначив, що це вже шоста ротація експертів.

"Я дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність і самовідданість, а також зусилля всіх учасників", - додав гендиректор.

За його словами, Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС є є необхідною для зниження ризику ядерної аварії.