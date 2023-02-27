На Запорізькій АЕС українського персоналу залишилося менше 50%

"ЗАЕС, починаючи з вересня не працює, не видає електроенергію, а споживає 100 мегават в постійному режимі через одну працюючу лінію. 5-й і 6-й енергоблоки зараз перебувають в так званому гарячому стані, це коли реактор не працює. Інші - в холодному, з них два - в стані ремонту. Станцію обслуговує український персонал, але втрутився "Росенергоатом", проте їхні фахівці не мають ні ліцензії, аби експлуатувати енергоблоки, ні досвіду", - сказав він.

За словами Котіна, на персонал постійно чиниться тиск, аби вони уклали договори з "Росенергоатомом".

"З 4500 працівників договори підписали близько 2500 осіб", - додав він.

Щодо електроенергії, яку станція споживає, то вона необхідна для заживлення власних потреб АЕС. Адже ядерний матеріал постійно потрібно охолоджувати, а охолодження здійснюється насосами, що живляться від енергосистеми.

В Енергоатомі розповіли, що окупанти облаштували на ЗАЕС ремонтну базу, де ремонтують свою військову техніку.

"Цей об'єкт взагалі не передбачено для того, щоб на ньому перебувала військова техніка, але там її дуже багато. Вони зайняли машзали і першого, і другого енергоблоків. Там і військових дуже багато, і зброї", - сказав Котін.

Також він додав, що на даху 5-го енергоблоку загарбники облаштували кулеметні "позиції", а між енергоблоками встановили блокпости: мішки з піском і автоматники.