Росія сховала в бомбосховищі Запорізької АЕС 600 мобілізованих і курсантів, - "Енергоатом"

У бомбосховищі Запорізької АЕС розмістили понад 600 мобілізованих і курсантів з Росії. Їх готують для перекидання на донецький напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Енергоатом ".

"На Запорізьку АЕС прибула нова партія військових - понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ. Їх розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту. Окупанти разом з "Росатомом" продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу", - йдеться в повідомленні.

За даними "Енергоатома", на покрівлі п'ятого енергоблоку вони облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал зі спецкорпусів потрапляє безпосередньо до енергоблоків.

"Крім того, рашисти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП)", - додали в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, російські військові, розташовані в Микільському районі, протягом найближчих двох днів будуть перекинуті безпосередньо на фронт. Найбільш ймовірний напрямок - Вугледар.