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Запорізька область зазнала ворожого обстрілу, є постраждалі

Ілюстративне фото: Запорізька область зазнала ворожого обстрілу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Запорізька область зазнала російського обстрілу сьогодні, 27 травня. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Дмитро Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

Російські окупанти обстріляли селище Степногірськ із "Градів", унаслідок чого поцілили в житловий сектор.

65-річний чоловік отримав травми йдучи вулицею. Інший чоловік - 60 років - зараз у важкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Водночас фахівці працюють над ліквідацією наслідків "прильотів".

Фото: Запорізька область зазнала ворожого обстрілу (t.me/zoda_gov_ua)

Запорізька область

Частина населених пунктів Запорізької області перебувають під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Через це під ворожим вогнем перебувають безліч населених пунктів, зокрема й Запоріжжя.

Так, нещодавно росіяни атакували Гуляйполе, внаслідок чого постраждали двоє людей.

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Запорожская областьВійна Росії проти України