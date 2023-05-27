Запорізька область зазнала ворожого обстрілу, є постраждалі

Запорізька область зазнала російського обстрілу сьогодні, 27 травня. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей.
Про це заявив голова Запорізької ОВА Дмитро Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.
Російські окупанти обстріляли селище Степногірськ із "Градів", унаслідок чого поцілили в житловий сектор.
65-річний чоловік отримав травми йдучи вулицею. Інший чоловік - 60 років - зараз у важкому стані. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Водночас фахівці працюють над ліквідацією наслідків "прильотів".
Фото: Запорізька область зазнала ворожого обстрілу (t.me/zoda_gov_ua)
Частина населених пунктів Запорізької області перебувають під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Через це під ворожим вогнем перебувають безліч населених пунктів, зокрема й Запоріжжя.
Так, нещодавно росіяни атакували Гуляйполе, внаслідок чого постраждали двоє людей.
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