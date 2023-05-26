Окупанти атакували Гуляйполе, поранено двох жінок. Їх дістали з-під завалів
Російські війська в черговий раз атакували Гуляйполе Запорізької області, яке знаходиться на лінії фронту. Поранення отримали двоє людей, вони дивом залишились живі, опинившись під завалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.
"Двоє поранених у Гуляйполі внаслідок терористичної атаки", - констатував він.
За словами Малашка, ворог не зраджує своїм "традиціям" та вдарив по цивільному сектору - зруйновано житлові будинки та господарчі споруди. Під завалами будівель опинились дві людини.
"Наразі двом жінкам 47 та 62 років, яких витягли з-під завалів, надається медична допомога", - додав очільник регіону.
Обстріли Запорізької області
Частина населених пунктів Запорізької області наразі знаходяться під щільним вогнем окупантів майже кожен день. Це пов'язано з тим, що частина регіону наразі перебуває під контролем російських загарбників. Найбільше дістається Гуляйполю та Оріхову. До прикладу, близько двох тижнів тому, 13 травня, російські війська масовано обстріляли Гуляйполе, поранення отримав чоловік.
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