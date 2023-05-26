ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти атакували Гуляйполе, поранено двох жінок. Їх дістали з-під завалів

Новость на русском →
Запоріжжя, П'ятниця 26 травня 2023 12:21
Окупанти атакували Гуляйполе, поранено двох жінок. Їх дістали з-під завалів Фото: російські війська вкотре атакували Гуляйполе Запорізької області 26 травня (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в черговий раз атакували Гуляйполе Запорізької області, яке знаходиться на лінії фронту. Поранення отримали двоє людей, вони дивом залишились живі, опинившись під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Двоє поранених у Гуляйполі внаслідок терористичної атаки", - констатував він.

За словами Малашка, ворог не зраджує своїм "традиціям" та вдарив по цивільному сектору - зруйновано житлові будинки та господарчі споруди. Під завалами будівель опинились дві людини.

"Наразі двом жінкам 47 та 62 років, яких витягли з-під завалів, надається медична допомога", - додав очільник регіону.

Обстріли Запорізької області

Частина населених пунктів Запорізької області наразі знаходяться під щільним вогнем окупантів майже кожен день. Це пов'язано з тим, що частина регіону наразі перебуває під контролем російських загарбників. Найбільше дістається Гуляйполю та Оріхову. До прикладу, близько двох тижнів тому, 13 травня, російські війська масовано обстріляли Гуляйполе, поранення отримав чоловік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
Нічна атака росіян. Українські бійці знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди"
Нічна атака росіян. Українські бійці знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди"
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром