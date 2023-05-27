Запорожская область подверглась вражескому обстрелу, есть пострадавшие

Российские оккупанты обстреляли поселок Степногорск из "Градов", в результате чего попали в жилой сектор.

65-летний мужчина получил травмы идя по улице. Другой мужчина - 60 лет - сейчас в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В то же время специалисты работают над ликвидацией последствий "прилетов".

Фото: Запорожская область подверглась вражескому обстрелу (t.me/zoda_gov_ua)

Запорожская область

Часть населенных пунктов Запорожской области находятся под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из-за этого под вражеским огнем находятся множество населенных пунктов, в том числе и Запорожье.

Так, недавно россияне атаковали Гуляйполе, в результате чего пострадали два человека.

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