RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запорожская область подверглась вражескому обстрелу, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: Запорожская область подверглась вражескому обстрелу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Запорожская область подверглась российскому обстрелу сегодня, 27 мая. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Дмитрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Российские оккупанты обстреляли поселок Степногорск из "Градов", в результате чего попали в жилой сектор.

65-летний мужчина получил травмы идя по улице. Другой мужчина - 60 лет - сейчас в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В то же время специалисты работают над ликвидацией последствий "прилетов".

Фото: Запорожская область подверглась вражескому обстрелу (t.me/zoda_gov_ua)

Запорожская область

Часть населенных пунктов Запорожской области находятся под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из-за этого под вражеским огнем находятся множество населенных пунктов, в том числе и Запорожье.

Так, недавно россияне атаковали Гуляйполе, в результате чего пострадали два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины