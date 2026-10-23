Коли увімкнуть опалення в Одеській області: в ОВА пояснили умови

До нового опалювального сезону Одеська область готова. Проте тепло почнуть вмикати лише за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Одеської обласної військової (державної) адміністрації Олега Кіпера у Facebook.

Від чого залежить початок нового опалювального сезону

Посадовець розповів, що до опалювального сезону 2026-2027 років Одеська область готова.

"За останні місяці разом з громадами та всіма профільними службами ми провели необхідну підготовку, щоб область була максимально готовою до роботи в осінньо-зимовий період", - поділився Кіпер.

Водночас, за його словами, початок опалювального сезону в області розпочинатиметься відповідно до:

погодних умов;

температурного режиму.

Чи готові до холодів соціально важливі об'єкти регіону

Згідно з інформацією Кіпера, соціально важливі об'єкти - лікарні, школи, підприємства тепло- та водопостачання - вже забезпечені:

генераторами;

запасом палива.

"Посилюємо й енергетичну стійкість. До роботи готові 21 установка розподіленої теплової генерації загальною потужністю 36 МВт", - повідомив очільник ОВА.

Він додав, що продовжують також:

встановлювати блочно-модульні котельні;

посилювати захист критичної інфраструктури.

"Попри те, що безпекова ситуація залишається непередбачуваною, робимо все можливе, щоб у будь-яких умовах критично важливі об'єкти працювали стабільно", - розповів Кіпер.

Насамкінець він подякував громадам, рятувальникам, енергетикам, комунальникам і "всім, хто готував область до зими".

Публікація Олега Кіпера (скриншот: facebook.com/Олег Кіпер)

Яку погоду прогнозують по області найближчим часом

Згідно з прогнозом Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, 24 жовтня погода по Одеській області в цілому очікується хмарна:

вночі - невеликий, а місцями - й помірний дощ ;

; вдень - місцями невеликий дощ.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +10...+15°С;

вдень +14...+19°С.

"На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м", - уточнили синоптики.