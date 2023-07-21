Запорізька область у десятки разів більше замінована, ніж інші регіони, - МВС

"Таке замінування, яке робить ворог на території Запорізької області, і наступ зараз це показує, у десятки разів перевищує замінування, наприклад, Чернігівської чи Сумської областей, де також ворог мінував території", - сказав він.

Клименко додав, що українські фахівці продовжують розміновувати звільнені території. Так, у Київській області територія активної життєдіяльності населення вже майже очищена від вибухонебезпечних предметів. Проте замінованими залишаються гектари полів.

"Тому ми чекаємо на машини механічного розмінування, для роботи на полях", - наголосив міністр.

Розмінування України

Через бойові дії та окупацію частина регіонів України забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Кабінет міністрів започаткував нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, мова йде у першу чергу про траси під лініями електропередач та поля.

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