Запорожская область в десятки раз больше заминирована, чем другие регионы, - МВД

"Такое заминирование, которое делает враг на территории Запорожской области, и наступление сейчас это показывает, в десятки раз превышает заминирование, например, Черниговской или Сумской областей, где также враг минировал территории", - сказал он.

Клименко добавил, что украинские специалисты продолжают разминировать освобожденные территории. Так, в Киевской области территория активной жизнедеятельности населения почти очищена от взрывоопасных предметов. Однако заминированными остаются гектары полей.

"Поэтому мы ждем машин механического разминирования, для работы на полях", - подчеркнул министр.

Разминирование Украины

Из-за боевых действий и оккупации часть регионов Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Кабинет министров создал новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полях.

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