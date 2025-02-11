Запорізька АЕС на межі блекауту через російські обстріли: знеструмлено одну з ліній живлення

За даними міністерства, наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Однак енергетики зможуть почати до відновлення живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Знову на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через ворожі обстріли - вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Окупація ЗАЕС

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі, яка перебуває під контролем російських окупантів із березня 2022 року. Росія продовжує створювати загрозу ядерній безпеці України, Європи та всього світу. МАГАТЕ регулярно закликає російську сторону до демілітаризації території станції, проте ситуація залишається критичною.

За наявною інформацією, окупанти розміщують на території ЗАЕС військову техніку та боєприпаси, що посилює ризики аварій. Крім того, вони проводять там так звані "навчання", використовуючи станцію у військових цілях.