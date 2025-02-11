Запорожская АЭС на грани блэкаута из-за российских обстрелов: обесточена одна из линий питания

По данным министерства, сейчас АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. Однако энергетики смогут приступить к восстановлению питания по этой линии, как только позволит ситуация с безопасностью.

"Опять на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за вражеских обстрелов - в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Из-за оккупации станции россиянами ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, и только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Оккупация ЗАЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе, которая находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года. Россия продолжает создавать угрозу ядерной безопасности Украины, Европы и всего мира. МАГАТЭ регулярно призывает российскую сторону к демилитаризации территории станции, однако ситуация остается критической.

По имеющейся информации, оккупанты размещают на территории ЗАЭС военную технику и боеприпасы, что усиливает риски аварий. Кроме того, они проводят там так называемые "учения", используя станцию в военных целях.