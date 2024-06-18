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Над Запоріжжям зафіксували "хмару-гриб": які причини аномального явища (фото)

Запоріжжя , Вівторок 18 червня 2024 14:30
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Над Запоріжжям зафіксували "хмару-гриб": які причини аномального явища (фото) Фото: хмара-гриб над Запоріжжям 17 червня (facebook.com/UkrHMC)
Автор: Ярослава Борзова

У небі над Запоріжжям вчора, 17 червня, утворилась "хмара-гриб", яку зафіксували на фото. Дане аномальне явище пов'язане із погодними умовами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Як зазначають у Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології, 17 червня у небі над містом спостерігалася купчасто-дощова хмара з ковадлом (Cumulonimbus іncus - ред.), яка мала вигляд "гриба".

У повідомленні пояснили, що таку химерну форму хмара приймає, коли у своєму розвитку зустрічається на висоті з шаром теплішого слою повітря (інверсією - ред.).

"Вертикальний розвиток хмари припиняється, а його вершина розтікається під цим шаром у вигляді ковадла. Ці хмари є причиною виникнення таких метеорологічних явищ як гроза, град, шквал у літній період", - пояснюють синоптики.

Над Запоріжжям зафіксували &quot;хмару-гриб&quot;: які причини аномального явища (фото)Фото: хмара-гриб над Запоріжжям 17 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні протягом тижня

В Україні наступний тиждень спостерігатиметься тепла погода. Виключенням у четвер, 20 червня, стане північ країни, де очікується короткочасне похолодання.

Детальніше про погоду на робочий тиждень, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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