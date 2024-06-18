Над Запорожьем зафиксировали "облако-гриб": какие причины аномального явления (фото)

В небе над Запорожьем вчера, 17 июня, образовалось "облако-гриб", которое зафиксировали на фото. Данное аномальное явление связано с погодными условиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Как отмечают в Запорожском областном центре по гидрометеорологии, 17 июня в небе над городом наблюдалось кучево-дождливое облако с наковальней (Cumulonimbus incus - ред.), которое имело вид "гриба".

В сообщении объяснили, что такую причудливую форму облако принимает, когда в своем развитии встречается на высоте со слоем более теплого слоя воздуха (инверсией - ред.).

"Вертикальное развитие облака прекращается, а его вершина растекается под этим слоем в виде наковальни. Эти облака являются причиной возникновения таких метеорологических явлений как гроза, град, шквал в летний период", - объясняют синоптики.

Фото: облако-гриб над Запорожьем 17 июня (facebook.com/UkrHMC)