Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Запоріжжя другу ніч поспіль під ударом РФ: горить цивільна інфраструктура та житло людей

Фото: ворог завдав по місту щонайменше шість ударів (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 23 вересня атакували Запоріжжя фугасними авіабомбами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Пожежі виникли у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури у Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

 

Федоров уточнив, що передньо, ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами. Ще через деякий час він додав, що під ударом цивільна інфраструктура та житло людей.

 

Оновлено о 01:30

У ДСНС України поінформували, що попередньо, у Запоріжжі під завалами може перебувати людина.

"Влучання зафіксоване на території приватного домоволодіння, де зруйнований житловий будинок та вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

 

Наразі надзвичайники продовжують ліквідовувати пожежу та проводять пошуково-рятувальну операцію.

Обстріл Запоріжжя

Зазначимо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя та область, застосовуючи для ударів ударні безпілотники, авіабомби та ракети різних типів.

Наприклад, вранці 22 вересня Запоріжжя теж атакували авіабомбами. В результаті атаки горіла двоповерхова будівля, автомобілі, а також загинули троє людей - дві жінки і один чоловік.

ЗапоріжжяВійна в Україні