Запорожье вторую ночь подряд под ударом РФ: горит гражданская инфраструктура и жилье людей

"Пожары возникли в частной застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры в Запорожье", - говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами. Еще через некоторое время он добавил, что под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей.

Обновлено в 01:30

В ГСЧС Украины сообщили, что предварительно, в Запорожье под завалами может находиться человек.

"Попадание зафиксировано на территории частного домовладения, где разрушен жилой дом и взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар", - говорится в сообщении.

Сейчас чрезвычайники продолжают ликвидировать пожар и проводят поисково-спасательную операцию.