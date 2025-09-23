Запорожье вторую ночь подряд под ударом РФ: горит гражданская инфраструктура и жилье людей

Россияне в ночь на 23 сентября атаковали Запорожье фугасными авиабомбами. В результате вражеского обстрела в городе возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Пожары возникли в частной застройке и на территории объектов промышленной инфраструктуры в Запорожье", - говорится в сообщении.
Федоров уточнил, что предварительно, враг нанес по ночному городу шесть ударов ФАБами. Еще через некоторое время он добавил, что под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей.
В ГСЧС Украины сообщили, что предварительно, в Запорожье под завалами может находиться человек.
"Попадание зафиксировано на территории частного домовладения, где разрушен жилой дом и взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар", - говорится в сообщении.
Сейчас чрезвычайники продолжают ликвидировать пожар и проводят поисково-спасательную операцию.
Отметим, что россияне регулярно атакуют Запорожье и область, применяя для ударов ударные беспилотники, авиабомбы и ракеты различных типов.
Например, утром 22 сентября Запорожье тоже атаковали авиабомбами. В результате атаки горело двухэтажное здание, автомобили, а также погибли три человека - две женщины и один мужчина.